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09:56, 10 июня 2023Бывший СССР

В Полтавской области заявили о повреждении военного аэродрома ВСУ

Глава администрации Полтавской области Лунин заявил о повреждении аэродрома ВСУ
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военный аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагающийся в Миргороде Полтавской области Украины, получил повреждения в результате российских ударов. Об этом сообщил глава администрации региона Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале в субботу, 10 июня.

«В районе военного аэродрома Миргород — есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники», — заявил Лунин.

По его словам, удар по объекту был нанесен баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами. В результате на аэродроме возник пожар, к настоящему времени он локализован. Украинские военные начали перевозить оставшуюся технику в безопасные места.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июня взрывы также произошли в Одесской области. В Полтавской и Киевской областях, а также в Киеве была объявлена воздушная тревога.

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