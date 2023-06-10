В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и области в ночь на 10 июня объявлена воздушная тревога

В ночь на субботу, 10 июня, в украинской столице и Киевской области объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты официального ресурса по оповещению населения.

Уточняется, что сирены в Киеве начали звучать в 03:31 (по местному времени, совпадает с московским), а в области — в 03:32.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины.

В ночь на пятницу, 2 июня, по Киеву был нанесен массированный комбинированный воздушный удар с использованием крылатых ракет и беспилотников. В городе работала система противовоздушной обороны. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.

В конце мая во время воздушной тревоги в Киеве жителей не пустили в метро. Инцидент произошел на станции «Минская». Киевляне стучались в запертые двери, но безрезультатно — метро оказалось закрыто на ночь.