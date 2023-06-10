Появились кадры возможного уничтожения колонны ВСУ

«РВ» опубликовал кадры возможного уничтожения колонны ВСУ, в том числе БПМ Bradley

Появились кадры возможного уничтожения колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе боевой машины пехоты (БМП) Bradley. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«На кадрах виден момент подрыва американской БМП "Бредли", экипаж которой пытается покинуть поле боя», — сказано в публикации. На видео можно заметить, проезжающую военную технику. Одна из боевых машин была подбита во время движения, на записи виден взрыв, а затем большой столб дыма.

Ранее российские военнослужащие уничтожили украинскую гаубицу неподалеку от столицы Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщалось, артиллеристы 150-й дивизии ликвидировали 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США вместе с боекомплектом.

Также командир подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) заявил, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожил две БМП) Bradley ВСУ.

