Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:02, 10 июня 2023Бывший СССР

Появились кадры возможного уничтожения колонны ВСУ

«РВ» опубликовал кадры возможного уничтожения колонны ВСУ, в том числе БПМ Bradley

Появились кадры возможного уничтожения колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе боевой машины пехоты (БМП) Bradley. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«На кадрах виден момент подрыва американской БМП "Бредли", экипаж которой пытается покинуть поле боя», — сказано в публикации. На видео можно заметить, проезжающую военную технику. Одна из боевых машин была подбита во время движения, на записи виден взрыв, а затем большой столб дыма.

Ранее российские военнослужащие уничтожили украинскую гаубицу неподалеку от столицы Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщалось, артиллеристы 150-й дивизии ликвидировали 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США вместе с боекомплектом.

Также командир подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) заявил, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожил две БМП) Bradley ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о сроках возвращения Днепра в привычное русло
    Появились кадры возможного уничтожения колонны ВСУ
    Ида Галич показала на видео танец на пилоне и восхитила подписчиков
    В Запорожской области заявили об отбитой ночной атаке ВСУ
    Личная жизнь помешала Неймару вернуться в «Барселону»
    В Совфеде назвали США «преступным организатором» конфликта на Украине
    Мужчина на Mercedes сбил девушку на самокате в центре Москвы
    ЦРУ доложило Бельгии о следе Украины в подрыве «Северных потоков»
    Москвичка обнаружила у себя в ванной змею
    Володин заявил о воюющих против России странах Евросоюза
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.