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12:14, 10 июня 2023Россия

Стало известно о звонках Путина главе Херсонской области

Врио главы Херсонской области Сальдо рассказал о телефонных разговорах с Путиным

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и постоянно звонит, чтобы быть в курсе дел. Об этом в эфире «Россия-24» заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Президент интересуется ситуацией: что происходит, как происходит, сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию», — рассказал Сальдо.

Как стало известно, Путин поручил врио главы региона собрать и передавать максимально полные данные о сложившейся ситуации. В свою очередь Сальдо пообещал, что все имущество херсонцев, пострадавших от подтопления, будет восстановлено. «Восстановлено в полном объеме и таким образом, чтобы люди не почувствовали, что они остались одиноки», — заявил он.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В итоге из-за многочисленных обстрелов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией со стороны Киева. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в МУС.

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    Варвара Кошечкина
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