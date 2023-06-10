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23:19, 10 июня 2023Спорт

Хавбек «Манчестер Сити» получил травму в финале Лиги чемпионов и покинул поле

Кевин де Брейне получил травму в первом тайме финала Лиги чемпионов и покинул поле
Кевин де Брейне

Кевин де Брейне. Фото: Molly Darlington / Reuters

Бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне получил травму в матче финала Лиги чемпионов против «Интера». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Полузащитник повредил правое бедро на 29-й минуте игры. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего он продолжил играть, однако на 36-й минуте все же покинул поле. На замену ему вышел 32-летний англичанин Филип Фоден.

Бельгиец второй раз попал в финал Лиги чемпионов и во второй раз отправился на скамейку запасных из-за травмы. В 2021 году в матче против «Челси» де Брюйне заменили на 60-й минуте из-за повреждения головы после столкновения с защитником соперников Антонио Рюдигером.

На момент написания заметки встреча «Манчестер Сити» и «Интера» продолжается. Счет 0:0.

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    Ксения Курашкина
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