Названы помогающие улучшить результаты в футболе упражнения
Журналисты РБК назвали помогающие улучшить результаты в футболе упражнения. Материал доступен на сайте издания.
По информации издания, фитнес-программа для футболистов должна быть построена на развитии хорошей аэробной базы. Для этого необходимо много ходить пешком, бегать трусцой и заниматься спринтом в различных направлениях. Еще одним важным аспектом фитнеса является гибкость. Для этого нужно выполнять выпады при ходьбе, приседания с собственным весом и круговые движения руками.
Следующим фактором журналисты назвали скорость. Чтобы улучшить ее показатели, нужно выполнять силовые движения, такие как приседания с выпрыгиванием, тяги, жимы на грудь и толкающие жимы, а также плиометрические упражнения.
7 июня восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев назвал способы подготовиться к первому визиту в тренажерный зал. Он заявил, что план тренировок нужно составлять в зависимости от цели: увеличить силу, развить выносливость, снизить вес или нарастить мышечную массу.