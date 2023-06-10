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15:40, 10 июня 2023Спорт

Названы помогающие улучшить результаты в футболе упражнения

РБК: футболистам нужно выполнять силовые упражнения и развивать гибкость

Фото: Pavel1964 / Shutterstock / Fotodom

Журналисты РБК назвали помогающие улучшить результаты в футболе упражнения. Материал доступен на сайте издания.

По информации издания, фитнес-программа для футболистов должна быть построена на развитии хорошей аэробной базы. Для этого необходимо много ходить пешком, бегать трусцой и заниматься спринтом в различных направлениях. Еще одним важным аспектом фитнеса является гибкость. Для этого нужно выполнять выпады при ходьбе, приседания с собственным весом и круговые движения руками.

Следующим фактором журналисты назвали скорость. Чтобы улучшить ее показатели, нужно выполнять силовые движения, такие как приседания с выпрыгиванием, тяги, жимы на грудь и толкающие жимы, а также плиометрические упражнения.

7 июня восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев назвал способы подготовиться к первому визиту в тренажерный зал. Он заявил, что план тренировок нужно составлять в зависимости от цели: увеличить силу, развить выносливость, снизить вес или нарастить мышечную массу.

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    Анастасия Борисова
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