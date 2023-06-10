В Минобороны сообщили о потерях украинской артиллерии
Российские артиллеристы на краснолиманском направлении уничтожили две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Помимо этого, были поражены четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубица Д-30, а также две минометные позиции ВСУ.
Накануне подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные также продолжают атаковать на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Однако они не добились успеха и столкнулись с утратой своих позиций при попытке прорвать оборону России.
9 июня генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос высказал мнение, что поставленная Украине западная военная техника будет уничтожена при контрнаступлении из-за отсутствия поддержки авиации. «Мы надеялись получить F-16, но нам ничего не дали. По этой причине я бы на месте военного руководства пока отменил бы все действия», — сказал он.