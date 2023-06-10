Минобороны: артиллерия РФ уничтожила две САУ «Гвоздика» на краснолиманском направлении

Российские артиллеристы на краснолиманском направлении уничтожили две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Помимо этого, были поражены четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубица Д-30, а также две минометные позиции ВСУ.

Накануне подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные также продолжают атаковать на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Однако они не добились успеха и столкнулись с утратой своих позиций при попытке прорвать оборону России.

9 июня генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос высказал мнение, что поставленная Украине западная военная техника будет уничтожена при контрнаступлении из-за отсутствия поддержки авиации. «Мы надеялись получить F-16, но нам ничего не дали. По этой причине я бы на месте военного руководства пока отменил бы все действия», — сказал он.