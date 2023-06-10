Канада продолжит обучение украинских военных до 2026 года

Трюдо: Канада продолжит обучать украинских военных до 2026 года, а не до 2025 года

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что инструкторы продолжат обучение украинских военных до 2026 года, а не до 2025-го, как ранее планировалось. Об этом говорится в заявлении политика по итогам его необъявленного визита в Киев.

«Операция Unifier ("Объединитель") [Минобороны Канады] будет продлена до 2026 года», — сказано в документе.

Ранее уточнялось, что в рамках этой операции канадские инструкторы с 2015 года уже обучили более 36 тысяч украинских солдат и офицеров.

В субботу, 10 июня, Джастин Трюдо прибыв в Киев с необъявленным визитом. Эта поездка стала для него второй с начала спецоперации на Украине. Предыдущий визит канадского министра состоялся в мае 2022 года.

Ранее Джастин Трюдо объявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере 375 миллионов долларов. Также политик заявил, что Канада примет участие в многонациональной программе по обучению украинских летчиков.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с Трюдо.