В Запорожье сообщили о начале ночного контрнаступления ВСУ

Рогов заявил о начале очередного ночного контрнаступления ВСУ в Запорожской обрасти

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли в наступление на позиции российских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Понеслась! ВСУ пошли в очередное ночное наступление. Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством», — написал он.

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ ведут мощный обстрел на Ореховском и Пологовском участках Запорожской области из тяжелого вооружения. Он указал, что на минимальном удалении от линии боевого соприкосновения ВСУ перебрасывают бронетехнику и живую силу, что вкупе с артподготовкой свидетельствует о скором начале нового штурма. «Ночь будет жаркой», — отметил тогда Рогов.

Вечером 9 июня стало известно, что ВСУ шесть раз пытались прорвать линию фронта в Запорожской области. Четыре атаки было отражено в районе Времевского выступа и две — южнее города Орехов.