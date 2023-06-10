В США заявили о невозможности техники НАТО помочь украинским военным в успехе

Бывший советник Пентагона Макгрегор: техника НАТО не помогает украинцам добиться успеха

Техника стран НАТО не помогает украинским военным добиться значимых успехов во время контрнаступления. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago.

По его мнению, намерения «обескровить» Россию не увенчались успехом из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. «Украинцы серьезно проигрывают», — констатировал Макгрегор. Он добавил, что это происходит, несмотря на активное снабжение Украины западной техникой.