Украинский футболист рассказал о реакции на контракт с «Динамо» в 2022 году

Футболист Ордец заявил, что с ним перестали общаться из-за контракта с «Динамо» в 2022-м

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец в интервью YouTube-каналу THE GAME рассказал о реакции окружения на то, что он остался в России в феврале 2022 года.

Футболист заявил, что некоторые знакомые перестали с ним общаться, при этом с другими дружба лишь окрепла. «Возможно, это была моя ошибка, что я либо рано посчитал их друзьями, либо не прожил какой-то жизненный путь, не хватило опыта в отношениях друг с другом», — добавил он.

Ордец перешел в «Динамо» в 2019 году. На его счету пять голов в 62 матчах за клуб. Защитник приостановил контракт с москвичами 10 июля 2022 году и перешел в немецкий «Бохум». Фактически Ордец прекратил выступления за «Динамо» с февраля.

Большую часть карьеры Ордец провел в составе донецкого «Шахтера». Он дважды становился чемпионом Украины и трижды выигрывал Кубок страны.