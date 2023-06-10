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21:43, 10 июня 2023Наука и техника

Ученые выявили 33 вызванных алкоголем заболевания

Daily Mail: употребление алкоголя может увеличить риск развития 33 нетипичных заболеваний

Фото: Unsplash

Употребление алкоголя может увеличить риск развития 60 заболеваний, 33 из которых нетипичные и не ассоциируются с алкоголем — рак легких, переломы, заболевания органов кровообращения. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые выявили, что даже минимальная доза, которая считается вполне безопасной, при частом употреблении приводит к подобным болезням.

В перечень выходят 33 заболевания, ранее не связанных с алкоголем, такие как подагра, язва желудка, катаракта, переломы, ишемия сердца, бронхиты неясной этиологии, артрозы и системные заболевания соединительной ткани.

Ранее диетолог Елена Соломатина рекомендовала отказаться от творожных сырков россиянам с проблемами желудочно-кишечного тракта. Прежде всего она посоветовала не есть сырки людям с сахарным диабетом и тем, кто склонен к резкому повышению содержания глюкозы в крови.

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    Юлия Мискевич
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