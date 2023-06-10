«Пари Нижний Новгород» сохранил место в РПЛ на сезон-2023/2024

«Пари Нижний Новгород» оказался сильнее «Родины» и сохранил место в РПЛ на сезон-2023/2024

«Пари Нижний Новгород» сохранил свое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Клуб оказался сильнее «Родины» по сумме двух стыковых матчей. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу нижегородцев, во второй выиграли футболисты «Родины» 2:0.

Таким образом, «Пари Нижний Новгород» продолжит выступления в элитном дивизионе чемпионата России. В сезоне-2022/2023 команда заняла 13-е место в турнирной таблице.

В тройку призеров РПЛ по итогам сезона-2022/2023 вошли «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе чемпионство в 26-м туре. Футболисты ЦСКА закрепились на второй строчке благодаря победе в заключительном туре над «Ростовом».