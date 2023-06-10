Песков обвинил Запад в игнорировании забот России

Представитель Кремля Песков: Запад не собирается учитывать озабоченности России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад не собирается учитывать озабоченности России, поэтому страна вынуждена всего добиться самостоятельно. Кадры беседы выложил журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Вы знаете, что со стороны Вашингтона, со стороны европейских столиц звучат обвинения России в какой-то агрессивности и так далее. Это просто попытка закамуфлировать свое нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям», — заявил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, Москва на протяжении нескольких десятилетий говорила об этих озабоченностях, однако поведение западных стран свидетельствует о том, что они не собираются их учитывать. Именно поэтому Россия вынуждена всего добиваться сама, заключил он.

Ранее Песков оценил планы США и Британии противостоять России на рынке атомной энергетики. Он добавил, что российская атомная энергетика находится в условиях жесточайшей конкуренции на мировом рынке, однако доказывает свои лидирующие позиции.