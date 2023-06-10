В Госдуме оценили попытку США назвать Россию спонсором терроризма

Депутат Шхагошев: США называют Россию спонсором терроризма, чтобы отвести внимание от себя

Законопроект конгресса США о внесении России в список стран-спонсоров терроризма направлен на то, чтобы отвлечь внимание от главного спонсора терроризма — самих США. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

Он обратил внимание, что Вашингтон является создателем и спонсором самых крупных террористических организаций. «Это стало уже объективным фактом», — отметил парламентарий.

9 июня американские конгрессмены внесли на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран — спонсоров терроризма. Авторы документа считают, что это позволит еще больше изолировать Москву и нанести экономический ущерб за проведение спецоперации на Украине.

Полномочия по наименованию стран «спонсором терроризма» принадлежат Госдепу США.

После атаки беспилотников на Кремль, которая произошла в ночь на 3 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Украину спонсором терроризма. Он указал, что Москва может рассматривать эту атаку как попытку террористического нападения на главу российского государства», — заявил он. По его словам, случившееся «тревожно и неприемлемо».