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20:28, 10 июня 2023Россия

Трибуны со зрителями обрушились во время циркового представления в Ленобласти

Семь человек, включая пять детей, попали в больницу после обрушения шапито в Ленобласти

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Двое взрослых и пятеро детей попали в больницу после обрушения цирка-шапито во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом говорится в Telegram-канале региональной администрации.

«Сейчас в Токсовской больнице на обследовании находятся семь пострадавших при обрушении цирка-шапито в Лесколово. Пять из них — несовершеннолетние», — пояснили в пресс-службе администрации.

Уточняется, что состояние всех пострадавших удовлетворительное. Причины обрушения и иные обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны. На место прибыли правоохранительные органы.

Ранее в парке «Оренпарк» в Оренбурге обрушился аттракцион, на котором находились дети и взрослые. В мэрии города сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки в ее механизме. Пострадали около 20 человек, включая несовершеннолетних детей.

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    Никита Абрамов
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