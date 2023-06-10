Два крупных опасных астероида приблизятся к Земле в середине июня

В ИПМ Келдыша заявили, что в середине июня к Земле приблизятся два опасных астероида

В середине июня к Земле приблизятся два крупных потенциально опасных астероида — 1994 XD и 2020 DB5. Об этом сообщается в Telegram-канале Международной сети оптических телескопов Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша Российской академии наук (РАН).

Как стало известно, 12 июня 1994 XD подлетит к Земле на самое близкое расстояние с момента его открытия в декабре 1994 года. Небесное тело и планету будут разделять 3,2 миллиона километров, что в восемь раз превышает расстояние до Луны.

15 июня состоится сближение с астероидом 2020 DB5, который был открыт три года назад. Он пролетит на расстоянии в 11 раз дальше, чем от Земли до Луны. «А это еще раз напоминает нам о том, что значительная часть столь же крупных "околоземников" остаются неизвестными. Какой-нибудь из них может неожиданно упасть нам на голову (хотя вероятность низка)», — заявили в ИПМ Келдыша.

Ранее ученые института вычислили астероид, который ближе всех подлетел к Земле в 21 веке. Им оказался объект 2006 HV5, обладающий диаметром около 300 метров. Астрономы зафиксировали его на расстоянии 2,4 миллиона километров от планеты.