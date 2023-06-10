Путин выразил президенту Казахстана соболезнования из-за лесных пожаров

Путин выразил соболезнования президенту Казахстана из-за лесных пожаров на востоке страны

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву из-за лесных пожаров на востоке страны. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что последствия природного бедствия будут преодолены, и пострадавшие территории вернутся к нормальной жизни.

Масштабные пожары в Абайской области Казахстана начались в четверг, 8 июня, когда из-за грозы возникло возгорание в Батпаевском лесничестве. Непроходимая местность не позволила пожарным потушить огонь, и он начал распространяться.

15 мая сообщалось, что ситуация с лесными пожарами обострилась в Киевской области Украины. За сутки там зафиксировали 27 возгораний, 11 из которых произошли в природных экосистемах.