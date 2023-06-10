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22:27, 10 июня 2023Спорт

Врач назвала противопоказания к занятиям футболом у детей

Врач-травматолог назвала плоскостопие противопоказанием к занятиям футболом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Врач-травматолог Олеся Арсланова назвала противопоказания к занятиям профессиональным футболом у детей. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист рассказала, что при плоскостопии заниматься футболом, хоккеем и баскетболом дети могут только на любительском уровне. «Эти виды спорта требуют повышенной активности и выносливости, поэтому противопоказаны детям при сильном плоскостопии», — заявила Арсланова.

Врач добавила, что важно подобрать правильную обувь для тренировок, а также уделять время разминке перед занятием. В противном случае, по ее словам, проблемы со стопами могут усугубиться.

Ранее эксперты РБК назвали помогающие улучшить результаты в футболе упражнения. По их словам, фитнес-программа для футболистов должна быть построена на развитии хорошей аэробной базы, гибкости и скорости. Для этого подойдут прогулки пешком и бег трусцой, выпады и приседания, а также плиометрические упражнения.

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    Андрей Стрельцов
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