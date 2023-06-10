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05:00, 10 июня 2023Мир

Венесуэла расширила сотрудничество с Международным уголовным судом

Венесуэла и МУС заключили меморандум о взаимопонимании, в Каракасе появится офис суда

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Власти Венесуэлы и Международный уголовный суд (МУС) заключили меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Reuters.

Документ, который подписали президент страны Николас Мадуро и прокурор МУС Карим Хан, предусматривает открытие офиса МУС в Каракасе с целью расширения сотрудничества. Кроме того, Мадуро выразил надежду, что работа офиса внесет «важный вклад в укрепление процесса реформирования и внесения необходимых изменений в национальную судебную систему Венесуэлы». Он подчеркнул, что страна ведет построение «правового, справедливого, демократического государства».

17 марта МУС выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС отмечается, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. В МИД России заявили, что РФ не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, а его действия по отношению к россиянам «юридически ничтожны».

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    Марина Совина
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