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21:21, 11 июня 2023Силовые структуры

Распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре женщину арестовали

Суд Петербурга арестовал на семь суток распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Женщина, распылившая перцовый баллончик в зале Мариинского театра, арестована. Об этом пишет пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности жительницу Москвы Елену Богданчикову «за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ». Женщина получила административный арест на семь суток.

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