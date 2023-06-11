Распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре женщину арестовали

Суд Петербурга арестовал на семь суток распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре

Женщина, распылившая перцовый баллончик в зале Мариинского театра, арестована. Об этом пишет пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности жительницу Москвы Елену Богданчикову «за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ». Женщина получила административный арест на семь суток.