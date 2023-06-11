Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:34, 11 июня 2023Россия

Опубликованы фото упавшего в Калужской области беспилотника

Baza опубликовала фото упавшего в Медынском районе Калужской области беспилотника

Фото: Baza / Telegram

Издание Baza в Telegram-канале опубликовало фотографии беспилотника, упавшего утром в воскресенье, 11 июня, в лесном массиве Медынского района Калужской области.

По предварительным данным, он упал около 4:30. Житель деревни Каляево рассказал, что слышал громкий звук как при движении мопеда, а спустя несколько секунд — взрыв. По предварительной информации, никто не пострадал.

О падении беспилотника в Медынском районе сообщал ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша. До этого он сообщил о падении беспилотника в районе деревни Стрелковка в Жуковском районе. Позже глава региона уточнил, что никто не пострадал, незначительно повреждены два садовых домика — у них выбиты стекла.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров и западную технику
    Опубликованы фото упавшего в Калужской области беспилотника
    Уничтожение Leopard остановило США от отправки Киеву своих танков Abrams
    Дженнифер Лоуренс заявила о готовности вернуться в «Голодные игры»
    Российский комик покинул Турцию и обосновался в другой стране
    Зеленскому рассказали новость о больших потерях и неудачах у ВСУ
    В Свердловской области произошло четыре лесных пожара
    В Госдуме заявили о воюющих на стороне ВСУ гражданах из стран ОДКБ
    В Бразилии призвали встать на защиту Ассанжа
    Диетолог назвала лучший напиток для завтрака
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.