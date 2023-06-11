Токаев объявил день траура по жертвам крупного лесного пожара

Президент Казахстана Токаев объявил 12 июня днем траура по жертвам крупного лесного пожара

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил день траура по погибшим в крупном лесном пожаре в Абайской области, им станет 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Telegram.

В результате возгорания в Абайской области в лесном резервате «Семей орманы» не стало 14 человек. Токаев заявил, что власти будут скорбить вместе с гражданами и вспоминать имена тех, чьи жизни унесло это природное бедствие.

«Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь то правоохранительные органы или министерства», — добавил лидер Казахстана во время встречи с родственниками тех, кого спасти не удалось. Он выразил им слова соболезнования и назвал произошедшее большой трагедией для народа. Токаев также призвал родственников оставаться сильными в эту тяжелую минуту и дал приказ правительству оказать им всестороннюю поддержку.

Ранее в пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что жертвами пожара в Абайской области на востоке Казахстана при природном пожаре стали 14 работников лесничества. Общую площадь возгорания, начавшегося от грозы, оценили в 60 тысяч гектаров.

Слова поддержки президенту Казахстану выразил президент России Владимир Путин. Политик выразил уверенность, что последствия природного бедствия будут преодолены, и пострадавшие территории вернутся к нормальной жизни.