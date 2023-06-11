Украина захотела заключить с Канадой новый договор о свободной торговле

Денис Шмыгаль: Украина надеется на подписание соглашения о свободной торговле с Канадой

Украина рассчитывает на скорое подписание обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале после встречи с канадским коллегой Джастином Трюдо.

Политик заявил, что благодарен правительству Канады за отмену всех тарифов и квот для украинской продукции на один год. «Наши переговорные команды также завершают подготовку к обновленному соглашению о свободной торговле. Рассчитываем подписать его как можно скорее», — сказал он.

Действующее соглашение о свободной торговле между странами было подписано в 2017 году.

В субботу, 10 июня, Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Эта поездка стала для него второй с начала спецоперации на Украине.

Ранее Трюдо объявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере 375 миллионов долларов. Также политик заявил, что Канада примет участие в многонациональной программе по обучению украинских летчиков.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с Трюдо.