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03:30, 11 июня 2023Бывший СССР

Украина захотела заключить с Канадой новый договор о свободной торговле

Денис Шмыгаль: Украина надеется на подписание соглашения о свободной торговле с Канадой

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Украина рассчитывает на скорое подписание обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале после встречи с канадским коллегой Джастином Трюдо.

Политик заявил, что благодарен правительству Канады за отмену всех тарифов и квот для украинской продукции на один год. «Наши переговорные команды также завершают подготовку к обновленному соглашению о свободной торговле. Рассчитываем подписать его как можно скорее», — сказал он.

Действующее соглашение о свободной торговле между странами было подписано в 2017 году.

В субботу, 10 июня, Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Эта поездка стала для него второй с начала спецоперации на Украине.

Ранее Трюдо объявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере 375 миллионов долларов. Также политик заявил, что Канада примет участие в многонациональной программе по обучению украинских летчиков.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с Трюдо.

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    Марина Совина
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