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04:00, 11 июня 2023Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ попал в армию из-за дворника

РЕН ТВ: пленный солдат ВСУ Нечипоренко заявил, что попал в армию из-за дворника

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Cдавшийся в плен российской армии солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Нечипоренко заявил, что попал в армию из-за дворника, вручившего ему повестку. Его слова приводит РЕН ТВ.

Мужчина рассказал, что пытался избежать призыва, несмотря на то, что повестки приходили к нему домой, а также поступали звонки из военкомата, однако он не отвечал на них. «В конечном итоге меня дворник поймал», — заявил Нечипоренко.

Ранее сотрудники военкомата задержали музыкантов из джаз-группы Junket, которые приехали с концертом в Одессу. По информации участников группы, их увезут служить в рядах украинской армии.

2 мая Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок действия военного положения продлили с 20 мая до 18 августа текущего года, то есть на 90 дней.

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    Марина Совина
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