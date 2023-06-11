Песков оценил сдерживание России на рынке атомной энергетики

Песков назвал сдерживание России США и Великобританией в атомной энергетике константным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сдерживание России на рынке атомной энергетики США и Великобританией константным. Об этом он заявил в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента прокомментировал намерения данных государств противостоять России на мировом рынке атомной энергетики. Он отметил, что в условиях таких попыток сдерживания Россия находится на протяжении длительного периода времени.