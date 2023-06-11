Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:41, 11 июня 2023Экономика

Песков оценил сдерживание России на рынке атомной энергетики

Песков назвал сдерживание России США и Великобританией в атомной энергетике константным

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сдерживание России на рынке атомной энергетики США и Великобританией константным. Об этом он заявил в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента прокомментировал намерения данных государств противостоять России на мировом рынке атомной энергетики. Он отметил, что в условиях таких попыток сдерживания Россия находится на протяжении длительного периода времени.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль «Приазовье»
    Песков оценил сдерживание России на рынке атомной энергетики
    На Украине объяснили исчезновение Буданова
    Российские добровольцы рассказали об отражении атаки ВСУ в районе Орехова
    Укомплектованные западными танками части ВСУ вывели из Запорожья
    Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через черноморские проливы
    Гладков назвал число выпущенных по Белгородской области за сутки снарядов ВСУ
    Солиста группы «Звери» захотели проверить на предмет финансирования ВСУ
    Москвичам раскрыли прогноз погоды на День России
    Описан возможный сценарий интеграции Украины в НАТО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.