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21:51, 11 июня 2023Мир

Раскрыты последствия внесения России в черный список FATF

РИА Новости: включение России в черный список FATF парализует финсистему страны

Фото: Unsplash

Экономисты и финансовые эксперты прокомментировали возможность внесения России в черный список Организации по борьбе с отмыванием денег (FATF). Об этом они высказались в беседе с РИА Новости.

Специалисты предполагают, что включение России в «стоп-лист» FATF по примеру Ирана, КНДР и Мьянмы парализует финансовую систему страны. На фоне решения организации любые переводы средств из страны станут невозможными, как и проведение торговых операций с зарубежными партнерами.

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Меры против России во многом не вступили в силу благодаря блокирующих позиций Китая и Индии. Эти страны являются важными торговыми партнерами Москвы, поэтому власти не хотят рушить сложившееся партнерство из-за давления западных стран.

При этом партнер компании «Платежи и переводы» Георгий Михайлец подчеркнул, что Москва успешно реагирует на санкционное давление, с которым не стоит сравнивать черный список FATF. «Эта мера не имеет практического смысла — разве что в очередной раз выразить солидарность с Киевом, не навредив самим себе», — отметил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Москва предупредила Индию о последствиях при включении страны в черный список FATF. Кремль призвал индийских коллег «во всеуслышание» противостоять любым усилиям Украины по внесению России в этот лист. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров сравнил с терроризмом враждебные действия Запада по ограничению прав Москвы в FATF.

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    Марина Совина
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