Макрон призвал Иран прекратить поддерживать Россию в конфликте на Украине

Президент Франции Макрон призвал Иран прекратить поддерживать РФ в конфликте на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран немедленно прекратить поддерживать Россию в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

В ходе телефонного разговора с президентом Ирана Эбрахимом Раиси политик «предупредил о тяжелых последствиях в гуманитарной области и сфере безопасности из-за поставки Ираном дронов России».

Ранее Макрон подчеркнул, что Западу следует предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности. Он отметил, что этот вопрос будет предметом коллективных обсуждений в ближайшие недели.

Он также предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в Париже саммит по мирному урегулированию на Украине. По данным газеты The Wall Street Journal, президент Украины попросил Макрона помочь ему с международными связями.