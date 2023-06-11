Российский тренер раскритиковал женские MMA

Российский тренер Рамазан Исмаилов заявил, что женщины не должны бить друг друга

Российский тренер Рамазан Исмаилов раскритиковал женские смешанные единоборства (MMA). Его слова передает Metaratings.

Исмаилов выступил против участия женщин в бойцовских поединках. «Считаю, что место женщины на кухне. Они должны соревноваться в выпечке пирогов и разных тортов, а не бить друг друга», — заявил он.

11 июня лучшая девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянка Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры. В своем последнем поединке чемпионка в легчайшем и полулегком дивизионах победила мексиканку Ирен Альдану единогласным решением судей.

Ранее против участия женщин в соревнованиях по смешанным единоборствам выступил Федор Емельяненко. Он назвал этот вид спорта мужским.