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08:00, 12 июня 2023Спорт

Российский тренер раскритиковал женские MMA

Российский тренер Рамазан Исмаилов заявил, что женщины не должны бить друг друга

Фото: Sergei Belski-USA TODAY Sports / Reuters

Российский тренер Рамазан Исмаилов раскритиковал женские смешанные единоборства (MMA). Его слова передает Metaratings.

Исмаилов выступил против участия женщин в бойцовских поединках. «Считаю, что место женщины на кухне. Они должны соревноваться в выпечке пирогов и разных тортов, а не бить друг друга», — заявил он.

11 июня лучшая девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянка Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры. В своем последнем поединке чемпионка в легчайшем и полулегком дивизионах победила мексиканку Ирен Альдану единогласным решением судей.

Ранее против участия женщин в соревнованиях по смешанным единоборствам выступил Федор Емельяненко. Он назвал этот вид спорта мужским.

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