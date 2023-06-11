Распылившая газ в Мариинском театре женщина провела ночь в отделе полиции

Распылившая газ в Мариинском театре зрительница провела ночь в отделе полиции

Россиянка, распылившая перцовый баллончик в Мариинском театре из-за конфликта с другими зрителями, провела ночь в отделении полиции. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По предварительным данным, на 45-летнюю москвичку составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Вместе с ней в отделение была доставлена ее 17-летняя дочь.

Ранее балерина Мариинского театра Оксана Скорик рассказала, что инцидент с применением перцового баллончика зрительницей во время спектакля поразил ее. Танцовщица подчеркнула, что больше всего удивилась тому, что такая история случилось в Санкт-Петербурге, так как город имеет репутацию культурной столицы России.

Вечером 10 июня одна из зрительниц спектакля «Лебединое озеро» в Мариинском театре, повздорив с другими, распылила перцовый баллончик. В результате спектакль срочно остановили, за медпомощью обратились три человека.