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14:25, 11 июня 2023Мир

Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через черноморские проливы

Турция подтвердила рост платы за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы с 1 июля

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Турция официально подтвердила увеличение платы за проход судов через два черноморских пролива с 1 июля. Об этом со ссылкой на заявление министра транспорта и инфраструктуры Абдулькадира Уралоглу пишет газета Star.

Стоимость сбора за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы с начала следующего месяца увеличится на 8,3 процента, до 4,42 доллара (около 365,64 рубля по актуальному курсу).

«С 1 июля 2023 года мы снова обновляем этот сбор до 4,42 доллара (увеличение на 8,3 процента)», — рассказал он.

О повышении тарифа впервые сообщалось 5 июня. Предполагается, что соответствующая мера принесет казне дополнительные 900 миллионов долларов.

Кроме того, в октябре 2022 года Турция пятикратно увеличила стоимость прохода торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы, до 4,08 доллара.

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    Полина Кислицына
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