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13:01, 11 июня 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили о тяжелых боях с ВСУ

Рогов заявил, что на стыке Запорожья и ДНР продолжаются тяжелые бои с ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о тяжелых боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Ситуацию в регионе общественный деятель описал в Telegram.

По данным Рогова, бои сосредоточены преимущественно на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР). ВСУ предпринимают попытки окружения российских подразделений на Времевском выступе по флангам, при этом не имея успехов в лобовых атаках.

Председатель движения добавил, что российские силы перегруппировались. «В результате маневров противника наши бойцы были вынуждены в очередной раз выйти из населенного пункта Нескучное, отойдя на заранее подготовленные позиции», — сообщил Рогов.

11 июня Рогов предупредил о подготовке ВСУ к новым атакам в Запорожье. По словам Рогова, попытки украинских войск «идут по нарастающей». Он уточнил, что вечером ВСУ провели массированную артподготовку по российским позициям, «используя в районе Орехова дымовую завесу для прикрытия переброски бронетехники».

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    Варвара Кошечкина
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