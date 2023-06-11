Стало известно о потере солдатами ВСУ большей части западной техники

AFP: украинские солдаты заявили о потере большей части Bradley при наступлении

Солдаты одного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, что большая часть имеющихся у него боевых машин пехоты (БМП) Bradley были потеряны в ходе контрнаступления. Об этом пишет агентство AFP.

Отмечается, что группа украинских солдат сама заявила о потере большей части Bradley — из девяти машин мотопехотного подразделения шесть были разбиты и только одна избежала повреждений.

«На вопрос, удалось ли взять какую-либо территорию, один из военных сомкнул указательный и большой пальцы, продемонстрировав отсутствие значимых достижений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на запорожском направлении заметили горящие американские бронемашины MaxxPro, их сняли на видео.

В начале июня также появились кадры подбитых американских бронеавтомобилей MaxxPro под Угледаром. В тот момент на видеозаписи было показано, как в поле стоят несколько машин, брошенных солдатами.

