Эксперт назвал способ удалить номер телефона из базы спамеров

Эксперт Кусков: человек может на время удалиться из базы спамеров, сменив номер телефона

Эксперт Денис Кусков рассказал, что пользователь смартфона каждый день получает минимум один звонок или СМС с рекламой. Специалист в интервью агентству «Прайм» назвал способ удалить номер телефона из базы спамеров.

По словам Кускова, полностью убрать данные из всех баз невозможно. Так как человек не знает, сколько разных источников существует — публичных и непубличных, в каких есть его данные. В некоторые россиянин сам заносит свои контакты, к примеру, в профили соцсетей. Эти данные при желании можно убрать, напомнил Кусков.

Больше всего вопросов у пользователей возникает, когда необходимо оставить свой номер в какой-то организации, отметил эксперт. Такие базы продаются повсюду, в том числе в даркнете. Оттуда ничего нельзя удалить обычному человеку, рассказал Денис Кусков.

Временную защиту от звонков «спамеров» человек получает, если меняет свой номер телефона на новый. Эти данные сначала будут отсутствовать в базах данных.

«Но через некоторое время так или иначе обновления базы будут и ваш телефон появится в возможной спам-рассылке», — предупредил специалист.

Кусков посоветовал по возможности нигде не оставлять свой номер. Если есть желание пользоваться рекламными объявлениями, то лучше приобрести для этого отдельные сим-карты. Но полностью защититься никогда не получится, резюмировал эксперт.

Ранее эксперт Ваге Закарян рассказал, что сообщения от мошенников сейчас можно получить самыми разными способами и в разнообразных форматах. Это могут быть и обычные SMS-сообщения, и сообщения в мессенджерах, социальных сетях. По словам специалиста, явные признаки сообщения злоумышленника — это прямые просьбы предоставить личную информацию или перейти по подозрительной ссылке.