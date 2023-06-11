Украинских солдат по ошибке доставили на богослужение в УПЦ

Предназначенных для массовки бойцов ВСУ по ошибке привезли в храм УПЦ вместо ПЦУ

Группу украинских солдат, которые должны были принять участие в богослужении раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ) по ошибке привезли в Киево-Печерскую лавру к храму, где проходила служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Союз православных журналистов.

Отмечается, что 11 июня военных привезли на автобусе в ПЦУ в Успенском соборе, но командиры перепутали храмы и отвели людей к церкви преподобного Агапита, где шла служба УПЦ. При этом солдат доставили на школьном автобусе.

По информации союза, какое-то время бойцы постояли возле храма Агапита Печерского, затем организованно двинулись к Верхней лавре, где их и ожидали.