Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:24, 11 июня 2023Мир

Путин встретится с несколькими иностранными лидерами

Журналист Зарубин сообщил о встречах президента Путина с несколькими иностранными лидерами

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

На предстоящей неделе у президента России Владимира Путина состоится ряд встреч с иностранными лидерами, которые приедут в Россию. Об этом сообщил журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин в Telegram.

«Президентская неделя будет насыщена и международными контактами. Более того, сразу несколько лидеров приедут в Россию», — рассказал Зарубин.

Кроме того, в День России 12 июня президент, согласно сложившейся традиции, вручит государственные премии и медали «героя труда». А с 14 по 17 июня состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин готовит очень важное выступление в рамках этого мероприятия. Он добавил, что президент России примет участие в пленарном заседании.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль «Приазовье»
    Российский сапер рассказал про послания инженеров ВСУ на неактивированных минах
    Путин встретится с несколькими иностранными лидерами
    SpaceX наняла на работу 14-летнего подростка
    Более десятка сгоревших машин в столичном автосервисе попали на видео
    Российские военные отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении
    В Минобороны заявили об уничтожении трех Leopard ВСУ
    В Минобороны Украины обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС
    Российские системы ПВО сбили украинский Су-25
    Кардиолог перечислил наиболее вредные для сердца продукты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.