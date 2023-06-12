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20:09, 12 июня 2023Спорт

Акинфеев установил рекорд финалов Кубка России

37-летний Акинфеев стал самым возрастным вратарем, сыгравшим в финале Кубка России

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд финалов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Акинфеев стал самым возрастным вратарем, принявшим участие в финальном матче турнира. Он вышел на поле в игре с «Краснодаром» в возрасте 37 лет и 64 дней. Таким образом, он превзошел результат Юрия Жиркова, который в сезоне-2019/2020 сыграл в финале за «Зенит» в возрасте 36 лет и 340 дней.

ЦСКА и «Краснодар» провели решающий матч турнира 11 июня. В основное время встреча завершилась со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказался ЦСКА — 6:5. Победу московскому клубу принес Акинфеев, отразивший решающий удар Олакунле Олусегуна.

ЦСКА в восьмой раз выиграл Кубок России. В последний раз команда забирала трофей в сезоне-2012/2013.

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    Ксения Курашкина
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