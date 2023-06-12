В Нидерландах пожаловались на невозможность заморозить активы россиян

NOS: банки в Нидерландах не могут заморозить активы россиян из-за ошибок в фамилиях

У трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не получается отследить и заморозить российские активы из санкционного списка, в том числе из-за ошибок в написании фамилий. Об этом свидетельствуют результаты расследования Центрального банка Нидерландов, которое приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Центробанк страны после проверки 31 финансового учреждения пришел к выводу о том, что треть из них не смогла найти все банковские счета и другие активы россиян, внесенных в санкционные списки Евросоюза (ЕС). Зачастую это связано с ошибками в написании фамилий. В частности, на английском языке фамилия российского президента пишется как Putin, а на голландском — Poetin.

«Это поистине детсадовские ошибки. В санкционных списках имя и фамилия лица, на которое наложены санкции, часто пишутся на английском, голландском, русском, украинском, а также, возможно, и еще как-то иначе, если что-то пошло не так», — пожаловалась адвокат Хелен Овер де Линден.

Она заявила о «нулевом прогрессе» по заморозке российских активов в прошлом году. К лету 2022 года правительству Нидерландов удалось заморозить активы на 640 миллионов евро. Почти год спустя эта сумма увеличилась лишь до 644,5 миллиона евро.

Нидерландская банковская ассоциация (NVB) признает проблемы с применением антироссийских санкций: там считают, что это происходит из-за «скорости и сложности задач» банков. При этом МИД и министерство финансов страны с этим не согласны, они считают, что заморозка российских активов тормозит из-за снижения взаимозависимости российской и европейской экономик, а также потому, что новые имена в санкционных списках имеют меньшие суммы активов.

Центробанк (ЦБ) России оценивает объем активов российских инвесторов, заблокированных в Европе, в 5,7 триллиона рублей. Только в депозитарии Euroclear, зарегистрированном в Бельгии, заморожено российских активов на 250 миллиардов евро. По словам генерального управляющего администрации казначейства Александра де Геста, речь идет о 191,9 миллиарда евро трансакций и 58,7 миллиарда евро активов.

Российские инвесторы готовят коллективный иск к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream, чтобы те разморозили их активы. В ином случае они намерены претендовать на заблокированные в стране средства европейцев — в качестве зеркальной меры власти заморозили активы международных депозитариев на 229,1 миллиарда рублей (2,6 миллиарда евро).

Для защиты российских активов за рубежом Минфин предложил выпустить специальные облигации, которые будут привязаны к замороженным в недружественных юрисдикциях средствам. Такими бумагами можно было бы расплачиваться за бизнес уходящих из страны компаний, чтобы сделки по обмену валюты не влияли на курс рубля.