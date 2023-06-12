Российская пловчиха-чемпионка заявила о желании приносить медали Франции

Российская пловчиха Кирпичникова заявила о желании приносить медали Франции

Чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова поделилась эмоциями от перехода в сборную Франции. Об этом сообщает RMC Sport.

Россиянка отметила, что хочет приносить новой команде как можно больше медалей. «Теперь мне стало легче тренироваться, потому что у меня есть мотивация выступить на чемпионате мира за Францию. Франция — моя вторая страна, мой дом», — заявила Кирпичникова.

О смене Кирпичниковой спортивного гражданства стало известно 21 апреля. На протяжении пяти лет она тренируется во Франции. Пловчиха имеет шансы принять участие в чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх-2024 в составе европейской сборной.

22-летняя Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде в составе сборной России. В ее активе есть также серебряная медаль чемпионата мира.