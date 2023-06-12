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17:08, 12 июня 2023Спорт

Тренер «Зенита» рассказал о влиянии ухода Дзюбы на атмосферу в команде

Тренер «Зенита» рассказал, что после ухода Дзюбы атмосфера в команде стала спокойнее

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям Артур де Оливейра на канале «СБГ Шоу» на YouTube рассказал о том, как уход форварда Артема Дзюбы повлиял на атмосферу в команде.

По его словам, теперь все игроки сине-бело-голубых шутят. «А раньше был только один человек, который шутил больше остальных. А то, что раздевалка стала более спокойная и сильная, — это факт», — заявил де Оливейра.

Ранее специалист назвал секрет привлекательности РПЛ для бразильцев. «Здесь очень хороший отпуск зимой до декабря. Он здесь бывает как минимум месяц. Для бразильцев очень важно быть в конце года рядом с семьей из‑за празднования Рождества и Нового года», — заявил де Оливейра.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В составе клуба он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны. На данный момент нападающий защищает цвета «Локомотива».

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    Алексей Гусев
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