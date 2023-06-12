Тренер «Зенита» назвал причину привлекательности РПЛ для бразильцев

Тренер «Зенита» назвал хороший отпуск причиной привлекательности РПЛ для бразильцев

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям Артур де Оливейра на канале «СБГ Шоу» на YouTube назвал причину, по которой Российская премьер-лига (РПЛ) является привлекательной для бразильских футболистов.

«Здесь очень хороший отпуск зимой до декабря. Он здесь бывает как минимум месяц. Для бразильцев очень важно быть в конце года рядом с семьей из‑за празднования Рождества и Нового года», — заявил де Оливейра.

По его словам, бразильцы часто обращают внимание на этот момент при подписании контракта. «В России хорошая структура чемпионата, хорошие стадионы и болельщики. Здесь есть все для нормальной жизни и работы, здесь можно заработать хорошие деньги», — добавил де Оливейра.

В составе «Зенита» в прошлом сезоне выступало семь бразильцев. Двое из них — Малком и Клаудиньо — в феврале получили российское гражданство.