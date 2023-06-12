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15:20, 12 июня 2023Спорт

Тренер «Зенита» назвал причину привлекательности РПЛ для бразильцев

Тренер «Зенита» назвал хороший отпуск причиной привлекательности РПЛ для бразильцев

Фото: Футбольный клуб «Зенит»

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям Артур де Оливейра на канале «СБГ Шоу» на YouTube назвал причину, по которой Российская премьер-лига (РПЛ) является привлекательной для бразильских футболистов.

«Здесь очень хороший отпуск зимой до декабря. Он здесь бывает как минимум месяц. Для бразильцев очень важно быть в конце года рядом с семьей из‑за празднования Рождества и Нового года», — заявил де Оливейра.

По его словам, бразильцы часто обращают внимание на этот момент при подписании контракта. «В России хорошая структура чемпионата, хорошие стадионы и болельщики. Здесь есть все для нормальной жизни и работы, здесь можно заработать хорошие деньги», — добавил де Оливейра.

В составе «Зенита» в прошлом сезоне выступало семь бразильцев. Двое из них — Малком и Клаудиньо — в феврале получили российское гражданство.

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    Алексей Гусев
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