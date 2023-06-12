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06:24, 12 июня 2023Интернет и СМИ

Телеведущая высмеяла потерявшегося в пространстве Байдена

Ведущая Sky News Панахи высмеяла поведение Джо Байдена на военной базе в Северной Каролине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Reuters

Ведущая Sky News Australia Рита Панахи иронично прокомментировала визит президента США Джо Байдена на военную базу в Северной Каролине. Отрывок ее заявления в эфире телеканала опубликован на YouTube.

Панахи предложила телезрителям взглянуть «на лидера свободного мира, человека, занимающего самый влиятельный пост на земле». Она отметила, что все прошло не очень хорошо, высмеяв потерявшегося в пространстве Байдена. Телеведущая включила отрезок с трансляции мероприятия, где он «десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным».

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Журналистка также раскритиковала другую сторону поведения Байдена — его речь, которая давалась ему с трудом. Она указала, что президент повторил ложь о гибели его сына Бо в Ираке, хотя тот скончался от онкологии. По словам Панахи, в этом году Байден уже четыре раза выступил с недостоверными заявлениями.

«Взгляните на это выступление и спросите себя, достоин ли этот человек сидеть в Овальном кабинете», — заключила она.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден сообщил, что намерен добиваться переизбрания на высший государственный пост.

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    Марина Совина
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