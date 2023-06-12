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14:55, 12 июня 2023Мир

Названа дата похорон Берлускони

Церемония похорон Берлускони пройдет 14 июня в Милане

Фото: Tony Gentile / Reuters

Церемония похорон экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони пройдет 14 июня в Кафедральном соборе Милана, сообщает Sky TG24.

Прощание с политиком начнется на его вилле в Аркоре 12 июня и продолжится на следующий день в студиях компании Mediaset.

Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане 12 июня. Весной у политика диагностировали лейкемию.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра, отметив, что Берлускони в России запомнят как политика, который всегда выступал за налаживание дружественных отношений между Москвой и Римом и внес личный вклад в развитие российско-итальянских связей.

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    Варвара Кошечкина
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