Названа дата похорон Берлускони
Церемония похорон Берлускони пройдет 14 июня в Милане
Церемония похорон экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони пройдет 14 июня в Кафедральном соборе Милана, сообщает Sky TG24.
Прощание с политиком начнется на его вилле в Аркоре 12 июня и продолжится на следующий день в студиях компании Mediaset.
Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане 12 июня. Весной у политика диагностировали лейкемию.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра, отметив, что Берлускони в России запомнят как политика, который всегда выступал за налаживание дружественных отношений между Москвой и Римом и внес личный вклад в развитие российско-итальянских связей.