У берегов европейской страны обнаружили способную кусать людей рыбу

YLE: у берегов Финляндии обнаружили вид рыбы, способный кусать людей

У берегов города Турку в Финляндии был обнаружен угрожающий экосистеме Балтийского моря вид рыб, способный кусать людей. Об этом сообщает YLE.

Речь идет о солнечном окуне (Centrarchus macropterus). По словам представителя Финской ассоциации рыбаков-фрилансеров Юха Ояхарью, данный вид агрессивно защищает свои нерестовые отверстия.

«Если вы случайно проплывете рядом с нерестилищем, окунь обязательно укусит вас», — отметил эксперт, добавив, что у окуня нет зубов, но он может ущипнуть.

YLE обращает внимание, что данный инвазивный вид представляет угрозу для местных видов, как растений, так и рыб, поскольку захватывает жизненное пространство. «Солнечный окунь ест все, что попадается ему на пути», — указал Ояхарью.

Ранее ученые Университета Глазго (Великобритания) выяснили, что изменение климата заставляет большинство популяций рыб мигрировать к северному и южному полюсам, в более холодные воды. По мнению ученых, переселение в более холодные места может быть лучшей стратегией выживания в краткосрочной перспективе.

Коммерчески эксплуатируемые виды рыб движутся медленнее, на что влияют дополнительные факторы, такие как рыболовство. Кроме того, передвигающиеся рыбы могут стать инвазивными видами, нарушая морские экосистемы в новых местах.