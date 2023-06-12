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21:52, 12 июня 2023Спорт

Карпин раскритиковал работу арбитров РПЛ в сезоне-2022/2023

Валерий Карпин оценил судейство в РПЛ в сезоне-2022/2023 фразой «ничего нормального»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал работу арбитров Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/2023. Его слова приводит Sport24.

Специалист оценил ситуацию фразой «ничего нормального с нашим судейством не происходит». «Непонятно, почему мне нельзя спросить у судьи о том или ином его решении. Без оскорбления и даже мата. Можно сгладить любой намечающийся конфликт простым объяснением», — добавил он.

29 апреля Карпин получил красную карточку по окончании встречи «Ростова» со «Спартаком» в 25-м туре РПЛ. Команды сыграли вничью 1:1. В беседе со Sport24 тренер заявил, что это решение арбитра Кирилла Левникова является для него загадкой.

Призерами чемпионата России по итогам сезона-2022/2023 стали «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе чемпионство в 26-м туре. «Ростов» занял четвертое место, уступив в заключительной игре московским армейцам.

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    Андрей Стрельцов
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