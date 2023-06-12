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03:53, 12 июня 2023Бывший СССР

В Харькове прогремели взрывы

ТСН сообщил о взрывах в Харькове
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Globallookpress.com

В Харькове прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского телеканала ТСН.

«Взрывы раздались в Харькове», — сказано в сообщении.

Издание добавило, что, предварительно, в связи с этим сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 11 июня также сообщалось о взрывах в городе.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести ревизию бомбоубежищ по всей стране и отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса.

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    Марина Совина
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