ТСН сообщил о взрывах в Харькове

В Харькове прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского телеканала ТСН.

«Взрывы раздались в Харькове», — сказано в сообщении.

Издание добавило, что, предварительно, в связи с этим сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 11 июня также сообщалось о взрывах в городе.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести ревизию бомбоубежищ по всей стране и отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса.