Космонавты поздравили россиян с борта МКС

Космонавты Прокопьев, Петелин и Федяев поздравили сограждан с Днем России с борта МКС

12 июня космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) поздравили сограждан с Днем России. Их видеообращение

опубликовала пресс-служба «Роскосмоса».

Командир экспедиции Прокопьев подчеркнул, что 12 июня отмечается один из самых важных праздников для всех россиян. «Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем отечества», — сказал он.

Космонавт Петелин добавил, что родина — это нечто большее, чем просто место, где человек появляется на свет. Он считает, что каждое поколение неразрывно связано с историей предков, их духовными и нравственными ценностями.

В свою очередь космонавт Федяев напомнил, что на долю России выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний. «Но наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Основой, стрежнем нашего единства и стойкости была, есть и будет преданность отчизне», — подытожил он.