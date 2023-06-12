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11:16, 12 июня 2023Бывший СССР

Киев попросил Берлин в три раза больше танков Leopard

МИД Украины: Киев попросил Берлин в три раза больше танков Leopard 2

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Киев обратился к властям Берлина с просьбой утроить количество поставляемых украинским военным танков германского производства. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в беседе с Tagesspiegel.

По его словам, армии Украины прежде всего необходимы в значительно большем объеме поставки западных боевых танков, бронетранспортеров и бронированных машин. В связи с этим Киев попросил ФРГ организовать в три раза больше поставок Leopard 2, так как каждый такой танк для ВСУ «на вес золота».

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    Варвара Кошечкина
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