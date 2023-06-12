МИД Украины: Киев попросил Берлин в три раза больше танков Leopard 2

Киев обратился к властям Берлина с просьбой утроить количество поставляемых украинским военным танков германского производства. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в беседе с Tagesspiegel.

По его словам, армии Украины прежде всего необходимы в значительно большем объеме поставки западных боевых танков, бронетранспортеров и бронированных машин. В связи с этим Киев попросил ФРГ организовать в три раза больше поставок Leopard 2, так как каждый такой танк для ВСУ «на вес золота».