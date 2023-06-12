Российские военные отразили две атаки ВСУ в ДНР

Минобороны: российские военные отразили две атаки ВСУ в Марьинке и Первомайском

За минувшие сутки российские военные отразили две атаки войск Украины в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что атаки ВСУ были отражены российскими войсками в районе Первомайского и северной окраины Марьинки.

11 июня в Минобороны сообщали, что российским военным удалось отразить три атаки украинских войск на запорожском направлении. Как отметил Конашенков, войска отбили три атаки ВСУ благодаря «решительным и грамотным действиям обороняющихся подразделений». Украинские подразделения пытались атаковать армию России в направлении Новоданиловки, Малой Токмачки и Новопокровки.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.