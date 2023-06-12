Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:10, 12 июня 2023Бывший СССР

Решение Зеленского публично объявить о контрнаступлении объясниили

GT: Зеленский объявил о контрнаступлении под давлением западных стран

Фото: Vadim Ghirda / AP

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале контрнаступления, дату которого изначально планировали держать в тайне, под давлением западных стран. Об этом заявил обозреватель китайского издания Global Times (GT) Чжао Юша.

Журналист, ссылаясь на мнение экспертов, полагает, что украинский лидер решился на такой шаг из-за угрозы ослабления иностранной помощи.

«Сейчас, когда конфликт идет уже 15 месяцев, США и некоторым европейским странам срочно нужны позитивные сдвиги, чтобы убедить свои внутренние общественные и политические силы продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь и показать, что их помощь разумна, правильна и необходима», — процитировал автор профессора Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань Шэнь И.

Президент Украины сообщил, что силы страны уже ведут контрнаступление 10 июня. При этом он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».

О начале наступательных действий ВСУ сообщал и президент России Владимир Путин. Он уточнил, что о старте операции свидетельствует использование стратегических резервов.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные перешли в контратаку в Запорожской области
    Российские войска выбили ВСУ из Макаровки на Времевском выступе
    ВСУ призвали опасаться российских термобарических снарядов
    Решение Зеленского публично объявить о контрнаступлении объясниили
    Путин рассказал о прохождении медосмотров
    Тренер назвала лучшие упражнения на диване для растяжки
    Полыхающий грузовик на МКАД попал на видео
    Глава МАГАТЭ отправился на Украину для встречи с Зеленским
    Украина потеряла 16 американских БМП в ходе контрнаступления
    Путин прокомментировал удары ВСУ по жилым кварталам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.