Решение Зеленского публично объявить о контрнаступлении объясниили

GT: Зеленский объявил о контрнаступлении под давлением западных стран

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале контрнаступления, дату которого изначально планировали держать в тайне, под давлением западных стран. Об этом заявил обозреватель китайского издания Global Times (GT) Чжао Юша.

Журналист, ссылаясь на мнение экспертов, полагает, что украинский лидер решился на такой шаг из-за угрозы ослабления иностранной помощи.

«Сейчас, когда конфликт идет уже 15 месяцев, США и некоторым европейским странам срочно нужны позитивные сдвиги, чтобы убедить свои внутренние общественные и политические силы продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь и показать, что их помощь разумна, правильна и необходима», — процитировал автор профессора Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань Шэнь И.

Президент Украины сообщил, что силы страны уже ведут контрнаступление 10 июня. При этом он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».

О начале наступательных действий ВСУ сообщал и президент России Владимир Путин. Он уточнил, что о старте операции свидетельствует использование стратегических резервов.